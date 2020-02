Nederlandse advocaten voor Russische MH17-verdachte: ‘Iedereen heeft recht op eerlijk proces’

Dat zeggen de twee tegen Advocatenblad.nl . Het gaat om Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate van het kantoor Sjöcrona Van Stigt. In een toelichting zeggen ze te begrijpen dat het verdedigen van de MH17-verdachten gevoelig ligt. ,,Wij begrijpen dat deze verschrikkelijke vliegramp voor veel emoties zorgt. Tegelijk is het cruciaal in een rechtsstaat dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces.’’ De twee willen nog niet zeggen of ze überhaupt contact hebben met hun cliënt. ,,Helaas kunnen wij geen mededelingen doen over de vraag of dit contact er inmiddels is.’’ Ook willen ze niet zeggen of Poelatov zelf contact heeft gelegd met de Nederlandse advocaten. Het MH17-proces start op 9 maart. In principe staan dan vier verdachten terecht. Het gaat naast Poelatov om Igor Girkin, Sergei Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Khartsjenko. De drie Russen en de Oekraïner worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht Malaysia Airlines MH17 op 17 juli 2014. Zodoende worden ze verdacht van moord op de 298 passagiers.

Volgens advocate Ten Doesschate bestaat het dossier in de zaak al uit zo’n 30.000 pagina’s. Zij hebben dat nog niet ontvangen, stellen ze. Hun betrokkenheid kwam tot stand via de Russische advocate Elena Kutina. Van Eijck zegt hierover in het vraaggesprek: ,,We vormen samen een verdedigingsteam. Kutina mag hier niet optreden namens de verdachte, wel levert zij relevante informatie aan voor onze verdediging.’’

Terughoudend

Het advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt Advocaten is al 28 jaar actief. Het stond in het verleden ook van misdrijven verdachte politieagenten bij, zoals in de zaak van Mitch Henriquez. De advocaten van het kantoor zijn altijd erg terughoudend in de media. Dat zeggen de raadslieden nu ook te zijn rond het MH17-proces. ,,We zijn niet van plan veelvuldig in allerlei talkshows te gaan optreden. De zaak gaat naar verwachting jaren duren, maar wij zullen in die tijd nauwelijks in de media zichtbaar zijn. Wij willen ons laten zien in de rechtszaal, bij het uitoefenen van ons vak’’, zegt Van Eijck.