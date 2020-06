‘Nederlandse ondernemers, jullie kijken de brexit-deadline nu echt in de ogen’

Vraag bij het nieuws Welke Nederland­se Olympiërs schopten het tot burgemees­ter?

27 juni In de persoon van Marleen Sanderse krijgt de gemeente Hattem een nieuwe burgemeester. De voormalig roeister was reserve tijdens de paralympische spelen van Peking in 2008. In de rubriek ‘Vraag bij het Nieuws’ beantwoordt de Stentor iedere week een vraag in de kantlijn van het nieuws. Deze week: welke Nederlandse Olympiërs schopten het tot burgemeester?