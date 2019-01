Neem wietproef serieus of doe het niet

Het kabinet wil het experiment waarbij de overheid toezicht houdt op de kweek en verkoop van wiet op de eigen, beperkte manier doorzetten. De proef moet aantonen of het zinvol is om softdrugs onder staatstoezicht te telen. Het rare is alleen dat het kabinet een advies van een door zichzelf ingestelde commissie naar hoe die proef het best kan worden gehouden, naast zich neerlegt. Terecht dat de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zich afvragen of het wel de bedoeling is of de proef slaagt.