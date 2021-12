Nieuw kabinet gooit alle financiële remmen los: ‘Dat geld kun je maar één keer uitgeven’

Zelfs Rutte III, het huidige demissionaire kabinet, ging er bij het aantreden van uit dat het een overschot op de begroting zou hebben. Door corona kwam daar uiteindelijk niets van terecht, maar het streven naar een overschot paste wel in een lange Nederlandse traditie.



Daar is nu niets meer van te merken. Sterker nog, het nieuwe kabinet rekent al op een jaarlijks begrotingstekort van 1,75 procent. Want er moeten miljarden naar onder andere woningbouw, onderwijs en kinderopvang. En daarnaast mag de staatsschuld met tientallen miljarden oplopen om uitgaven aan klimaat en milieu mee te betalen.