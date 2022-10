Nieuwe Amerikaanse ambassadeur gaat niet aandringen op méér Gronings gas

Na bijna twee jaar is er weer een Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Shefali Razdan Duggal wil vanwege haar afkomst vooral oog hebben voor minderheden. Ze zal het kabinet niet vragen de Groningse gaskraan weer open te zetten.

Razdan Duggal (50) overhandigde vanochtend haar geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander en noemt dat ‘de eer van mijn leven’. Razdan Duggal werd al in maart door de Amerikaanse president Joe Biden voorgedragen voor de post van ambassadeur in Nederland; zij was een belangrijke fondsenwerver voor zijn presidentscampagne. Eerder deed zij hetzelfde voor Hillary Clinton en Barack Obama.

Toen het Witte Huis daarna contact met haar zocht om de mogelijkheid van een ambassadeurschap te bespreken, was Nederland haar eerste keus, zo bezweert Razdan Duggal. ,,We hebben al ruim 240 jaar diplomatieke banden en de Verenigde Staten en Nederland delen zoveel belangrijke waarden.” Het Nederlandse weer moet haar in elk geval aanspreken. ,,Ik ben dol op twee dingen: regen en chocolade.”

Groningen

Razdan Duggal hield zich tijdens een kennismaking met de Nederlandse pers op de vlakte over inhoudelijke zaken zoals het Internationale Gerechtshof in Den Haag dat de VS niet erkent, over export van Amerikaans vloeibaar gas, het Amerikaanse verzet tegen de export van een hoogtechnologische chipmachine van het Nederlandse ASML naar China en hoe zij als mensenrechtenvoorvechter naar het Nederlandse besluit kijkt om toch een regeringsafvaardiging naar Qatar te sturen. ,,Ik weet daar niks van.”

Wel benadrukt ze dat zij de Nederlandse regering niet onder druk zal zetten om de Groningse gaskraan weer open te draaien. ,,Dat is een interne Nederlandse aangelegenheid. Ik ben niet van plan om daarover het gesprek aan te gaan.” Bij haar hoorzitting in de Amerikaanse senaat had Razdan Duggal er juist op gehint ‘in geval van nood’ over ‘heropening van Groningen’ in gesprek te willen.

Liever spreekt Razdan Duggal over haar afkomst. ,,Ik ben de eerste Amerikaanse persoon van kleur die ambassadeur is in het Koninkrijk der Nederlanden.” Ze werd geboren in de Indiase regio Kasjmir en verhuisde als peuter naar Ohio, in het middenwesten van de Verenigde Staten. ,,Born in India, made in the United States’’, zo vat ze dat samen.

In Ohio werd ze opgevoed door een alleenstaande moeder, die twee banen combineerde om de eindjes aan elkaar te knopen. Haar trotse moeder is voor de eerste weken ook met haar meegereisd naar Nederland. Razdan Duggal is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Tijdens haar ambassadeurschap zal haar gezin de tijd verdelen tussen San Francisco en Den Haag.

Amerikaanse droom

Als Amerikaanse immigrant wil Razdan Duggal ‘het gezicht van de Amerikaanse diversiteit zijn’. Razdan Duggal noemt het ‘een continue uitdaging’ om zichzelf als vrouw uit een minderheidsgroep met beperkte financiële middelen op te werken. ,,Ik werd voortdurend onderschat. Kreeg te horen dat dingen voor mij niet mogelijk waren. Maar met hard werken, positiviteit en vriendelijkheid is er veel mogelijk. Dit is echt de Amerikaanse droom.”

Dankzij leningen en beurzen kon Razdan Duggal studeren. Later zette ze zich in voor mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en was ze betrokken bij de Democratische partij. President Obama benoemde haar in 2014 in de raad van toezicht bij het Amerikaanse Holocaust Memorial Museum in Washington, DC. Die functie maakt dat zij zich ook in Nederland ‘persoonlijk wil inzetten voor het bevorderen van de herdenking van de Holocaust’.

Gezicht van diversiteit

Haar achtergrond maakt ook dat ze oog wil hebben voor diversiteit in Nederland. Net als haar voorganger Pete Hoekstra wil zij alle twaalf provincies bezoeken. Daar wil ze vooral in gesprek gaan met mensen die normaal nooit een ambassadeur zouden spreken. ,,Ik weet hoe het is om niet gezien te worden. Dat gevoel heb ik zelf vele jaren ook gehad.”

In de week die ze al in Nederland is, bezocht ze naast het Mauritshuis ook Transvaal, een Haagse multiculturele wijk. Haar voorganger als ambassadeur, de door toenmalig president Trump benoemde Pete Hoekstra, noemde dergelijke Nederlandse wijken kort voor zijn ambassadeurschap zou beginnen nog ‘no-gozones’.

Met Hoekstra zocht Razdan Duggal wel contact toen bekend werd dat ze ambassadeur in Nederland zou worden, net als met drie andere voorgangers, die door Democratische presidenten werden benoemd. Iedereen, óók Hoekstra, benadrukte Razdan Duggal, nam haar telefoontje op of beantwoordde haar e-mail. ,,Toen ik in Nederland aankwam, kreeg ik van alle vier een berichtje om me geluk te wensen.”

