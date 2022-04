Nieuwe coronafase: vanaf 11 april geen PCR-test meer bij GGD, alleen nog zelftest

Opnieuw schroeft het kabinet coronamaatregelen terug. Het massale PCR-testen is vanaf 11 april overbodig, een zelftest is dan genoeg. Ook komt er naast het OMT een MIT, een Maatschappelijk Impact Team, voor bredere advisering.

Nu de omikronvariant minder ziekmakend is en ziekenhuizen de toestroom aan kunnen, schrapt het kabinet alweer een corona-horde. De dure PCR-testinfrastructuur is vanaf 11 april grotendeels passé. Een zelftest is dan genoeg, de besmetting hoeft dan niet meer gemeld te worden.

,,Grootschalig testen is in deze fase geen doelmatig instrument meer voor het zicht houden op het virus”, schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) vandaag in zijn lange termijn corona-brief aan de Tweede Kamer.

Uitzonderingen zijn er voor patiënten in ziekenhuizen of bewoners van verpleeghuizen: zij krijgen nog wel een PCR-test. En wie voor een buitenlandse coronapas een herstelbewijs nodig heeft kan ook nog terecht in de teststraat. ,,Er blijft regionale basiscapaciteit in elke GGD-regio”, schrijft Kuipers. Uiteindelijk komt er één landelijke basis-PCR-testcapaciteit, waarna het enorme aantal GGD-teststraten dus grotendeels wordt ontmanteld.

‘Surveillance als bij griep’

,,We gaan de surveillance van corona meer aanpakken als een griep, influenza”, zegt Kuipers in een toelichting. ,,Daarbij peilen we ook ieder jaar hoe de verspreiding gaat via huisartsen en verpleeghuizen. Nu bij corona heb je dan de zelftest er nog bij.”

Het is opnieuw een mijlpaal, al wil Kuipers deze niet ‘demonstratief vieren’: ,,Ik houd er serieus rekening mee dat we komend najaar nog een flinke opleving kunnen krijgen.” De 3G-coronapas kan terugkeren als het in de winter onverhoopt weer misgaat.

Om het coronavirus niet compleet uit het oog te verliezen blijft de rioolwatermeting intact, ook het aantal peilstations bij huisartsen wordt uitgebreid om eventuele oplevingen te monitoren. De zelftest blijft, net als de isolatie en quarantaine-adviezen. ,,Het is belangrijk om zicht te houden op het virus”, zegt Kuipers. ,,Maar dan hoef je niet meer ieder individu na een positieve zelftest naar de GGD te laten gaan. In deze fase heb je niet meer per dag deze status van ieder individu nodig.”

Volledig scherm © ANP

Het kabinet besloot vandaag over de lange termijn coronastrategie en reageert ook voor het eerst inhoudelijk op het kritische OVV-rapport. De Onderzoeksraad van Jeroen Dijsselbloem signaleerde vorige maand een gebrekkige crisisstructuur, een blinde vlek voor de ouderenzorg, een te dominant OMT en een communicatiestrategie ‘op de bluf’.

Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) reageerde nog uiterst kritisch op het conceptrapport, maar het huidige kabinet ‘deelt de conclusies en omarmt de aanbevelingen’, een aantal adviezen is of wordt snel overgenomen, zei onder meer minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) vandaag na afloop van de ministerraad. ,,De lessen van de OVV nemen we al mee bij de Oekraïne-crisis. Een van de conclusies was: er waren zoveel overlegstructuren dat niet meer duidelijk was wat waar precies besloten werd. Dat moet anders.”

Langdurige Zorg

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg (VVD) noemt het belangrijk dat verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg voortaan goed aangesloten worden bij de crisisstructuur. ,,De aandacht was aanvankelijk vooral gericht op de ziekenhuizen, het duurde even voordat langdurige zorg in het OMT een plek kreeg en in de regionale zorg-overleggen. Ook de kennis over infectieziektebestrijding kunnen we verbeteren.”

Vanaf 1 juni gaat het kabinet over op reguliere besluitvorming zonder Catshuissessies en informele overleggen, ook komt er naast het OMT een MIT, een Maatschappelijk Impact Team. Dat expertteam moet de advisering breder trekken dan de virologie of medische wetenschap.

Dit om de ‘epidemiologische en maatschappelijke impact’ van besluiten zorgvuldig af te wegen. Verder wil Kuipers voortaan naast de modellen over het R-getal en de ziekenhuisbezetting ook grafieken meewegen rond welzijn en economie.