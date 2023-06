Nieuwe eisen voor verkoop huizen op losse schroeven, PVV verandert plots van mening

Het plan van het kabinet om gemeenten de vrijheid te geven de aankoop van bestaande koophuizen aan banden te leggen, staat onverwacht op lossen schroeven. Oppositiepartij PVV trekt plotseling de steun in, waardoor er waarschijnlijk geen meerderheid meer voor is.

Dinsdag noemde PVV-Kamerlid Alexander Kops het plan van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) nog ‘een heel goed idee'. De Jonge wil de Huisvestingswet aanpassen, zodat gemeenten de vrijheid krijgen om koopwoningen tot 355.000 euro alleen nog te bestemmen voor mensen met een lager of middeninkomen.

Regeringspartijen VVD en D66 zijn tegen, maar regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn voor. Onder andere omdat het kopers met een modaal salaris beschermt tegen kopers met een dikke portemonnee. Het wetsvoorstel leek te kunnen rekenen op een meerderheid door steun van de oppositie, ook van de PVV. Kops noemde het plan goed voor ‘doodnormale hardwerkende Nederlanders, de politieagent, de verpleegkundige, de onderwijzer'. Op vragen of hij dit onderdeel van de wet steunde, antwoordde hij bevestigend.

Maar donderdagmiddag maakt Kops via Twitter onverwacht bekend dat zijn partij de wet niet zal steunen als die ook voor bestaande koophuizen gaat gelden. Volgens Kops is ‘de PVV er op tegen dat gemeenten bepalen aan wie je je huis mag verkopen'. Zonder steun van de PVV kunnen de plannen van De Jonge hoogstwaarschijnlijk niet op voldoende steun rekenen.

Wat er is gebeurd sinds woensdagmiddag, is niet duidelijk. Kops is niet bereikbaar voor commentaar. Eerder is hij ook al eens teruggefloten door zijn partijleider Geert Wilders over een kabinetsplan om de subsidie voor bezitters van zonnepanelen stapsgewijs af te bouwen. Kops zei toen in het debat daarover dat plan te steunen, maar na afloop liet Wilders weten dat de partij dat niet zou doen.

Tijdens het debat van afgelopen woensdag over de nieuwe Huisvestingswet ontpopte Kops zich als een van de felste verdedigers van De Jonges plannen. Gemeenten hebben er bij het kabinet op aangedrongen om de wettelijke mogelijkheid te geven meer te sturen op de koopmarkt. Nu is het voor lagere inkomens soms lastig om op de krappe koopmarkt op te bieden tegen mensen die meer te besteden hebben. In het plan krijgen gemeenten de vrijheid om rijkere aspirant-kopers geen vergunning te geven voor een koophuis tot 355 duizend euro.

Maar dat is nu dus allemaal onzeker of het nog wel gebeurt. Overigens gaan andere aanpassingen van de Huisvestingswet waarschijnlijk wel door. Gemeenten mogen straks meer eisen stellen aan nieuwbouwwoningen en aan huurhuizen. Nu mogen die al deels gereserveerd worden voor woningzoekenden uit de eigen gemeente. Straks mogen gemeenten bij die huizen ook voorrang geven aan mensen met bepaalde beroepen waar een tekort aan is, zoals leraren en agenten. Voor die plannen is wel een meerderheid.

