Nieuwe partij Van Haga gaat Belang van Nederland heten (BVNL)

VIDEO Minister Slob vraagt VPRO om ophelde­ring over D66-bemoeienis documentai­re Kaag

30 juni Minister Arie Slob (Media) heeft de VPRO om opheldering gevraagd over beïnvloeding door D66 van een documentaire over partijleider Sigrid Kaag. De omroep liet eerder weten dat D66 geen inhoudelijke bemoeienis had met de uitzending. Slob nam dat antwoord over en speelde het door aan de Tweede Kamer. Nu blijkt dat D66 zich wel degelijk met de documentaire bemoeid heeft.