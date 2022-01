Nieuwe virusvariant, nieuwe minister, maar dezelfde voorzichtigheid: ‘Toch best eng’

De nieuwe virusvariant plaatste het nieuwe kabinet voor een inmiddels vertrouwd coronadilemma: versoepelen of (nog) niet? Maar zelden liepen de gemoederen voor de Catshuissessie zo hoog op als deze week. Niet eerder was de versoepeldruk zo groot.



Werkelijk elke sector, iedere expert, branchevereniging of ondernemer roerde zich, kondigde muiterij aan en opvallend: ze kregen steun van burgemeesters en provinciebestuurders. Velen toonden begrip en schreven noodkreten aan het kabinet. Het leidde ertoe dat de nieuwbakken minister van Justitie, Dilan Yeşilgöz, zelfs een beetje ging stamelen op vragen of ze winkeliers die tegen de regels in toch open zouden gaan, zou gaan beboeten. Terwijl VVD-ministers meestal toch de mond vol hebben van ‘streng handhaven’, zeker als ze op het ministerie van Justitie de scepter zwaaien. Maar ditmaal, moet het kabinet gedacht hebben, was het verzet wel erg groot.