Nog nooit deden zoveel partijen mee aan de verkiezingen: 37 lijsten op het stembiljet

Eerder deze week bleek dat 41 partijen een lijst hadden ingediend bij de Kiesraad, maar Zorgend Nederland, Evert! en de Jongerenpartij wisten in geen één van de 20 kieskringen voldoende ondersteuningsverklaringen te overleggen. Ook Healthy Earth heeft niet voldaan aan de spelregels. Zij ontbreken daardoor op het stembiljet.

De overige 37 partijen staan allemaal wel in tenminste één kieskring op het stemformulier. Behalve de dertien partijen die nu al in de Tweede Kamer zitten doen ook Code Oranje, Ja 21, Volt, Libertaire Partij, Nida, Piratenpartij en BIJ1 in alle 20 districten mee. Hekkensluiters zijn De Groenen en Partij voor de Republiek. Zij staan maar in twee kieskringen op het stembiljet.

Willem Engel doet toch mee

Opvallend is dat het uiteengevallen Vrij en Sociaal Nederland (VSN) met twee lijsten meedoet aan de verkiezingen. Aanvankelijk stond Viruswaarheid-voorman Willem Engel nog op de derde plek, maar hij werd geschrapt door lijsttrekker Bas Filippini.

Filippini heeft een lijst ingeleverd waarop de naam van Engel inderdaad ontbreekt. De nummer 2 en voormalige partijvoorzitter van VSN, Anna Zeven, heeft echter óók een lijst ingeleverd waarop de naam van Engel nog wel staat. Dus zijn er twee lijsten: één onder de naam van VSN (van Filippini) en één blanco lijst (met Zeven en Engel).

Toch geen foutje van Henk Krol

Voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad erkende tijdens de openbare zitting dat zijn instituut eerder deze week een fout heeft gemaakt. De Kiesraad meldde toen dat lijsttrekker Henk Krol van de Lijst Henk Krol (LHK) niet het juiste papierwerk had aangeleverd en nog twee dagen had om die fout te herstellen. ,,Achteraf is gebleken dat dit ten onrechte was", erkende Kuijken. Ook ten aanzien van de Piratenpartij en Jezus Leeft heeft de Kiesraad fouten rechtgezet.

Krol beklaagde zich er eerder over dat het in coronatijd heel moeilijk was om in alle kiesdistricten voldoende ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Volgens Kuijken biedt de Kieswet echter geen ruimte om van de spelregels af te wijken. Het goede nieuws voor Krol is dat hij bijna overal mee kan doen. Net als Splinter, van Krols voormalige fractiegenoot Femke-Merel van Kooten-Arissen, ontbreekt LHK alleen op de BES-eilanden op het stembiljet.

