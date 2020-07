Nog steeds geen akkoord over coronafonds, EU-leiders praten vanmiddag verder

Na een lange nacht doorhalen zijn de Europese leiders er nog steeds niet in geslaagd een akkoord te bereiken over het corona-herstelfonds en de meerjarenbegroting. Er wordt nu al 3 dagen onderhandeld. Vanmiddag om 16.00 uur wordt er verder gesproken.

Premier Mark Rutte zei zojuist dat er wel wat schot in de zaak zit, ,,maar we zijn er nog niet”. Het voor Nederland belangrijke punt ligt nog steeds op tafel: het afdwingen van hervormingen voor leningen uit het corona-herstelfonds. ,,Daar werken we hard aan.” Berichten over een nieuwe verhouding tussen giften en leningen in het fonds, dat de afgelopen dagen als een zwaard boven de onderhandelingen hing, wilde Rutte niet bevestigen.

Geen haalbare kaart

In het voorstel waarover gesproken werd, zit er 750 miljard euro in het fonds. Dat geld is bedoeld voor de lidstaten die het ergst zijn getroffen door het virus. Een derde daarvan kunnen de landen lenen, de rest (500 miljard) bestaat uit giften. Nederland voert een groep landen aan die fel gekant zijn tegen het laatste, waaronder naast ons land ook Zweden, Oostenrijk en Denemarken.



Als het aan deze zogenoemde ‘Vrekkige Vier’ ligt bestaat het hele pakket uit leningen, omdat die moeten worden terugbetaald. Zo lijden hun belastingbetalers geen schade, is het argument. Dit weekend is gebleken dat dit geen haalbare kaart is. Rutte is er daarnaast steeds op blijven hameren dat giften gepaard moeten gaan met de eis van strenge hervormingen. Die eis blijft wat hem betreft overeind staan.

‘Centen goed beheren’

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, gaat na deze laatste ronde van gesprekken een nieuw voorstel in elkaar draaien. Daarin zou inmiddels de helft van die 750 miljard bestaan uit giften: 375 miljard. Dat is een fors stuk lager. Rutte wilde hier niet op ingaan.



Wel zei hij dat het Nederlandse standpunt niet is veranderd. ,,Als het om zoveel geld gaat, zullen we die centen goed moeten beheren. Als we uiteindelijk met z’n allen vinden dat er uit zo’n herstelfonds ook subsidies moeten worden gegeven, dan is het zo veel mogelijk afdwingen van hervormingen nog belangrijker.”

‘Erg moeilijk’

Volgens Rutte was het vannacht een paar keer ‘erg moeilijk’ en lag een mislukking van de top ‘heel dichtbij’. Maar hij is tevreden over de nieuwe teksten die er nu liggen. De premier haalde zijn schouders op over de kritiek die hij de afgelopen uren en dagen kreeg van onder meer de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Hongaar Viktor Orbán.



Die laatste vroeg zich af waarom Rutte hem zo haatte. ,,Ach, kan me niet zo veel schelen. We zitten hier niet om ons leven lang bij elkaar op de verjaardag te komen. Ik ben hard aan het werk voor de belangen van de Nederlandse burgers. En dan neem ik die commentaren maar op de koop toe.”