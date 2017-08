NPO ruimt uur in voor intieme docu over Jesse Klaver

‘Jesse’ biedt naast achter de schermen-beelden van campagnebijeenkomsten ook een inkijkje in het privéleven van Klaver. Zo zijn beelden te zien van de uitvaart van zijn in april overleden moeder.



Boink was tijdens de campagne ‘beeldvoerder’ van GroenLinks. Daar volgde hij lijsttrekker Klaver met zijn camera op de voet. De filmpjes werden gebruikt in de campagne. Nadat hij op 1 mei vertrok bij de partij, stapte Boink met het ruwe materiaal naar een producent. Die zag direct brood in een film. GroenLinks stond het beeldmateriaal vervolgens kosteloos af.



De film is volgens producent Doxy Films ‘bijzonder’, omdat Boink in de campagne innig bevriend is geraakt met Klaver. In de film sporten de twee samen en gaan zij na de begrafenis van Klavers moeder naar haar huis om spullen op te ruimen. ,,Dat zijn heftige scènes'', vindt Boink. ,,De film biedt een uniek perspectief, namelijk van binnenuit. Ik zat in Den Haag in de kamer naast Jesse. Ik was er altijd bij, óók bij de spontane momenten. Een buitenstaander had deze film niet kunnen maken.''