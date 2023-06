Nu Zwitserland weigert 96 tanks te verkopen, zoekt Defensie in andere landen: ‘We gaan leveren’

Een streep door de rekening is het wel, de definitieve afwijzing van een exportvergunning door het Zwitsers parlement. Begin deze maand gaf dat parlement al aan niks te zien in een deal waardoor 96 Leopard 1 A5-tanks, in bezit van het Zwitserse bedrijf Ruag, via Nederland naar Oekraïne zouden worden gebracht. Daarop ging minister Kajsa Ollongren van Defensie in gesprek met de Zwitsers. Ze koesterde toen nog ‘goede hoop’ op een voor Nederland positieve uitkomst. Die is er nu definitief niet.

Leopard-tanks zijn van Duitse makelij, waardoor Duitsland in elk geval altijd toestemming moet geven voor het wapentuig op transport mag naar Kyiv. Maar als het militair materieel zich in Zwitserland bevindt, moeten ook de Zwitsers daar toestemming voor geven. Het land vindt dat in strijd met het neutraliteitsbeginsel. Zwitserland wil zich niet wil mengen in welke oorlog dan ook. Daarom worstelt het land al maanden met de export van wapens aan Oekraïne door andere landen. Nu wordt ook Nederland daar de dupe van.



Jammer, vindt het ministerie van Defensie. In februari sprak het kabinet samen met Duitsland en Denemarken af minimaal honderd tanks te leveren aan Oekraïne. Een deel daarvan is al geleverd, en werd gekocht bij de Duitse tankbouwer zelf. Hoeveel is niet bekend; over aantallen wil het ministerie niks zeggen. De 96 Zwitserse tweedehandstanks hadden, na een revisie, ook naar de Oekraïense slagvelden moeten gaan. Toch heeft de Zwitserse weigering volgens een Defensiewoordvoerder ‘geen invloed op het besluit om ten minste honderd tanks te leveren’. ,,Dat aantal gaan we halen.”

Maar Nederland hoopte fors meer tanks te kunnen leveren, vuurkracht die Oekraïne tijdens het langverwachte voorjaarsoffensief goed kan gebruiken. Daarvoor boort het ministerie nu ‘alternatieven’ aan: landen die nog (oude) Leopard 1-tanks in de schuur hebben staan. Welke landen dat zijn, wil Defensie niet zeggen. Dat ‘helpt het proces niet’.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: