Nummer twee op kieslijst GroenLinks stopt als Kamerlid

Kabinet baalt van rammelende corona-aan­pak en belooft beterschap

12 augustus Het kabinet gaat door het stof over de personeelsproblemen bij GGD’s, waardoor bron- en contactonderzoek bij mensen met een coronabesmetting in de knel is gekomen. Ook gaat minister De Jonge (Volksgezondheid) een omstreden plan voor verplichte quarantaine opnieuw onder de loep nemen.