Oekraïne overweegt oorlogstribunaal in Den Haag op geheime top

Een stem op de PVV is vooral een tegenstem: 'Hij is er als enige voor Henk en Ingrid, hè'

De PVV trekt het immigratiedebat al jaren volledig naar rechts, maar de partij van Geert Wilders doet bestuurlijk niet mee. Voor zijn aanhang is dat geen bezwaar, blijkt in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Hij is er wél voor ons.’