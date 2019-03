Oeps: D66 stemt per ongeluk voor motie over ‘Nederland belastingparadijs’

Een onbedoelde fout, geeft Europarlementariër Sophie in ’t Veld toe tegen het FD. ,,Er is met knippen en plakken iets fout gegaan. Heel vervelend. We hebben soms wel duizenden amendementen per dag. Ik ben er altijd heel nauwgezet in dus er gaat niet vaak iets fout. Maar nu dus wel.’’ De partij heeft alsnog laten vastleggen tegen te zijn, maar aan de uitslag kan niets meer worden veranderd.



Het parlement stemde gisteren in Straatsburg met 408 tegen 205 stemmen in met een motie van Paul Tang (PvdA) om de vijf EU-landen als belastingparadijzen aan te merken. ,,Dit is een historische uitspraak en het helderst mogelijke signaal dat Nederland moet breken met het verleden’’, aldus Tang. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland vanaf nu op een zwarte lijst van fiscaal foute landen.