Ollongren: In gesprek met burgemeesters over demonstratierecht

Ollongren reageerde op vragen van Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu, die wilde weten hoe het kan dat de Anti-pietendemonstratie bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum werd afgelast. ,,Er was een vergunning afgegeven, maar die werd op het allerlaatste moment ingetrokken. Dat gebeurt vaker de laatste tijd", aldus Kuzu, die de minister vroeg of die besluiten niet onafhankelijk getoetst zouden moeten worden.



Ollongren benadrukt het belang van het recht op demonsteren. ,,De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei altijd: Het recht op demonstreren is bijkans heilig. Daar sluit ik me bij aan." Tegelijkertijd moet de lokale overheid een afweging maken of een demonstratie ook kan plaatsvinden. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico op problemen. Volgens de bewindsvrouw heeft de burgemeester van Dokkum de afweging gemaakt dat de kans op onordelijkheden bij het protest te groot was.



De minister zegt niet de indruk te hebben dat er te gemakkelijk wordt gegrepen naar 'de kans op onordelijkheden' om demonstraties te voorkomen. ,,Maar ik ben wel bereid om het gesprek met lokale overheden aan te gaan om te kijken hoe er met dit soort situaties wordt omgegaan."