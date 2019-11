Ollongren langer ziek: staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven worden minister

STOELENDANS IN KABINETMinister Kajsa Ollongren (D66) wordt vanwege complicaties bij haar ziekte tijdelijk ontheven als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is ze voorlopig geen vicepremier. Staatssecretaris Raymond Knops volgt haar op als minister.

De nieuwe situatie duurt in ieder geval tot de kerstvakantie. CDA’er Knops wordt vandaag benoemd tot minister en krijgt de leiding over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was al staatssecretaris op dat ministerie. Het onderdeel Wonen, waarvoor Ollongren ook verantwoordelijk was, gaat naar D66-collega Stientje van Veldhoven, die ook staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is. Van Veldhoven wordt vandaag benoemd tot minister voor Milieu en Wonen.

Knops en Van Veldhoven zullen vanmiddag op Paleis Huis ten Bosch door de koning worden beëdigd tot minister. D66'er Wouter Koolmees - die minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is - wordt vicepremier. De minister van Defensie, Ank Bijleveld, krijgt de AIVD in haar portefeuille.

Ollongren kreeg complicaties na een operatie aan haar bijholtes in het najaar. Sinds begin oktober zit ze ziek thuis. Knops verving haar de laatste weken al als minister. Dat haar situatie ernstig was, bleek deze week. Zij moest toen een belangrijk begrotingsdebat van haar ministerie in de Tweede Kamer aan zich voorbij laten gaan. Volgens ingewijden zouden medicijnen niet goed aanslaan. Daardoor werd ze later nog eens in het ziekenhuis opgenomen.