Ollongren: Nog geen besluit rond referendum over referendumwet

Video PvdA met de pet rond voor rechtszaak tegen Deliveroo

12:39 PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk is een crowdfundingactie begonnen om de met ontslag bedreigde maaltijdbezorger Sytze (19) te helpen in een rechtszaak tegen Deliveroo. Doel is de rechter uit te laten spreken dat de fietsende medewerkers gewoon in dienst zijn en daarom niet zomaar ontslagen mogen worden.