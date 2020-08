Ollongren overvallen door plan van De Jonge voor quarantaineplicht

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken is deze week overvallen door het plan van haar collega-minister Hugo de Jonge voor een thuisblijfplicht. ,,We moeten elkaar binnen het kabinet niet verrassen.’’

Minster Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid maakte dinsdagavond bekend een quarantaineplicht te willen invoeren voor coronapatiënten én mensen die in contact zijn geweest met besmette personen. Van dat plan werd al de volgende dag gehakt gemaakt in de Tweede Kamer. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie waren opvallend kritisch, waarop De Jonge zijn plan grotendeels moest intrekken.

Nu blijkt dat De Jonge zijn plan niet heeft afgestemd binnen het kabinet. Vicepremier en minister Kajsa Ollongren (D66) zegt dat zij niet op de hoogte was van het plan. ,,Daar hebben we vandaag over gesproken’’, meldt zij vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. ,,We moeten elkaar binnen het kabinet niet verrassen. Dat is nu wel gebeurd.’’

Ollongren is fel tegen het opleggen van een quarantaineplicht. ,,Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen de regels goed kennen en willen meewerken. In het uiterste geval – maar dat zullen echt heel grote uitzonderingen zijn – moet je een stok achter de deur hebben.’’

Netjes

Quote We hebben wel tegen elkaar gezegd: nu gaan we het weer netjes volgens de normale procedures doen Kajsa Ollongren Ollongren zegt met De Jonge te hebben afgesproken dat zij voortaan op de hoogte wordt gehouden van nieuwe coronamaatregelen. ,,Vanaf nu gaan we dit netjes met elkaar bespreken in de ministerraad. Het was reces, we hadden geen regulier overleg. Daar heb ik alle begrip voor, maar we hebben wel tegen elkaar gezegd: nu gaan we het weer netjes volgens de normale procedures doen.’’



Rutte zegt wél op de hoogte te zijn geweest van het quarantaineplan van De Jonge. ,,Uiteraard’’, aldus de premier, die verder niets kwijt wil over de ‘interne afstemming’ binnen het kabinet. Hij is nog steeds vóór het opleggen van een quarantaineplicht. ,,We zitten écht met een probleem, jongens. De besmettingsaantallen stijgen hard.’’

Maar een thuisblijfplicht voor contacten van besmette personen komt er niet, omdat een Kamermeerderheid zich daar deze week tegen keerde. Als het aan Rutte en De Jonge ligt, moeten mensen van wie vaststaat dat zij besmet zijn wel verplicht in quarantaine. Daarover is het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd.

Communiceren

,,U zult in de komende tijd vaker meemaken dat er dingen in de uitvoering misgaan’’, zegt Rutte over de rommelige aanpak rond de quarantaineplicht. ,,Wij zullen ook in de toekomst niet altijd perfect communiceren. Dat is onvermijdelijk bij het managen van een crisis.’’

Minster Ollogren komt overigens net zélf uit twee weken thuisquarantaine. Zij bracht een deel van haar zomervakantie door in Zweden, waar sinds 15 juni code oranje geldt. ,,Ik had vier weken opgeknipt, voor de helft naar Zweden en voor de helft in quarantaine.’’ Ollongren bracht haar quarantaine thuis door in Amsterdam. ,,Ik kwam nergens, ik ben de deur niet uit geweest. Ik woon in de stad, dus ik kon niet de tuin in. Maar wel het dak op.’’

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte moesten deze week hun plan voor een quarantaineplicht deels intrekken. © ANP