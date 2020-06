Ollongren weigert opnieuw huren te bevriezen: ‘Ze brengt zichzelf in politieke problemen’

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) blijft weigeren de verhoging van de huren per 1 juli stop te zetten. De Eerste Kamer heeft haar daartoe inmiddels twee keer per motie opgeroepen. Dat is uitzonderlijk: de senaat neemt zelden moties aan.

In een korte brief aan de Eerste Kamer schreef Ollongren vrijdagavond dat zij ‘nu geen mogelijkheden ziet nog verder te gaan’. ,,Een minister die willens en wetens weigert uitvoering te geven aan een uitdrukkelijke en herhaalde oproep van het parlement, brengt zichzelf in politieke problemen”, oordeelt SP-senator Tiny Kox, die het initiatief nam voor de moties.

De Eerste Kamer nam in april een motie aan om de huren vanwege de coronacrisis eenmalig bevriezen, om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Per 1 juli stijgt de huur voor de meeste mensen die hun woning huren. Woningcorporaties verhogen de huurpenningen gemiddeld met 2,5 procent, al heeft een klein aantal de verhoging uitgesteld vanwege de pandemie.

Maatwerk

Ollongren liet de senaat al eerder weten niets te zien in zo’n algemene huurstop. Zij ziet liever dat verhuurders met oplossingen op maat komen als huurders in de problemen komen. Een algemene bevriezing zou verhuurders ‘onnodig in de problemen brengen’ met verduurzaming, onderhoud en de bouw van nieuwe woningen, schrijft de D66-bewindsvrouw.

Bewindslieden mogen aangenomen moties naast zich neerleggen, maar doorgaans moeten zij zo’n beslissing wel motiveren. Het negeren van een motie kan leiden tot een politieke breuk tussen minister en parlement.

Stapsgewijs

Ollongren werd op 2 juni naar de Eerste Kamer geroepen om haar besluit uit te leggen. Een week later namen SP, Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en OSF een nieuwe motie aan waarin Ollongren wordt opgeroepen alsnog de vorige motie uit te voeren. Volgens Ollongren voert zij de moties wel uit met ‘een stapsgewijze aanpak’ waarbij ze de economische situatie en de koopkrachteffecten van de coronacrisis wil meenemen. Rond Prinsjesdag zegt ze de senaat te kunnen melden of er ‘aanvullende maatregelen’ nodig zijn. Ze sluit in dat geval generieke maatregelen niet uit.