Om einde te maken aan toeslagenberg moeten eerst heilige huisjes omver

video Kritiek op kabinet tijdens virusdebat: ‘Openhouden scholen niet uit te leggen’

8:11 Het kabinet kreeg gisterenavond tijdens het Kamerdebat over de aanpak van het nieuwe coronavirus felle kritiek op het openhouden van lagere en middelbare scholen, ondanks de uitdijende coronacrisis. Landen om ons heen, zoals Duitsland en België doen dat wel. In reactie besloten Hogescholen en universiteiten in ons land eigenhandig de deuren te sluiten.