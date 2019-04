OM: Onderzoek naar aangifte tegen Dion Graus loopt nog wél

Begin dit jaar schreef De Telegraaf dat PVV-Kamerlid Dion Graus wordt beschuldigd van een zedendelict en van geweld. Zijn ex Joyce – tevens PVV-medewerkster – heeft aangifte tegen hem gedaan, bevestigde destijds ook het OM.



Gisteren kwam de PVV‘er in opspraak vanwege beschuldigingen in de pers van fraude met zijn adresgegevens om extra geld van de Tweede Kamer op te strijken. Daar deed Graus echter tegen de verzamelde pers ook tot twee keer toe de uitspraak dat grootschalig onderzoek over de aangifte door zijn ex zou zijn gestrand.



Graus zei letterlijk: ,,Die aangifte? Ze hebben niets kunnen vinden. Geloof me dat er maandenlang onderzoek is gedaan door de Rijksrecherche, door het OM, door de politie. Ze hebben niets kunnen vinden behalve liefde.” En later in het gesprek: ,,Die aangifte is natuurlijk vals. Daar hebben ze grondig onderzoek naar gedaan en daar is ook gewoon niets uitgekomen.”