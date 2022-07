OM vervolgt Volt-leden niet voor smaad en laster in kwestie-Gündogan

Dat laat het OM in Amsterdam desgevraagd weten. Volgens een woordvoerder speelt ook de capaciteit bij politie en OM mee. ,,In de aangifte wordt een groot aantal personen genoemd, die tijdens een eventueel onderzoek allemaal gehoord moeten worden.” Daarvoor hebben politie en OM geen mensen beschikbaar.

Aangifte tegen melders grensoverschrijdend gedrag

Gündogan deed in februari aangifte tegen de partij Volt, partijleider Laurens Dassen en de melders van vermeend grensoverschrijdend gedrag door haar. Het Kamerlid deed de aangifte nadat Volt haar definitief uit de fractie zette. Volgens Volt kwamen er dertien meldingen over Gündogans gedrag binnen, over onder meer handtastelijkheden, intimidatie en ‘ongewenste seksuele avances’. Gündogan ontkent de aantijgingen.

De aanvankelijk aangifte werd twee keer, in maart en april, uitgebreid. ,,Het gaat om een groot aantal mensen", zegt de OM-woordvoerder, die geen getal noemt. Gündogan is, zegt zij, ‘in de eerste helft van juni’ op de hoogte gesteld van de seponering.

Tegen de schorsing uit de fractie, eerder in februari, spande Gündogan een kort geding aan. Volt verloor die zaak, maar ging in hoger beroep. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Gündogan is inmiddels geroyeerd als partijlid en gaat in de Kamer als eenpersoonsfractie verder.