Omstreden coronawet met stoom en kokend water door Eerste Kamer

De parlementariërs vergaderden gisteren van ‘s ochtends vroeg tot na middernacht over de tijdelijke wet. Uiteindelijk stemden vanmiddag 48 senatoren vóór de wet en 24 senatoren tegen.

Als ingangsdatum van de coronawet noemt minister De Jonge (Volksgezondheid) 1 december, ‘of zoveel eerder als mogelijk is’: ,,Het liefst wat eerder.’’ Volgens de bewindsman zijn eerst nog een paar stappen nodig. De wet gaat in zodra de eerste ministeriële regeling definitief is. Maar die maatregel moet eerst nog een week in consultatie en door de ministerraad.