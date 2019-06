Omstreden renteverhoging op studieleningen van de baan

Het wetsvoorstel haalde geen meerderheid, de gehele oppositie was tegen. Het was hen niet duidelijk waarom de rente op studieleningen verhoogd moest worden. Volgens het kabinet was het nodig voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, maar dat vonden de meeste senatoren geen goed argument.

Vreugde

Dat het voorstel van de baan is, is een overwinning voor veel actievoerende studenten. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is dolblij dat de renteverhoging voor de studieleningen van de baan is. Het spreekt van een ‘gedroomde uitslag’. ‘’Bijna een jaar lang gaven we forse kritiek, en deze is gehoord. Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot onderwijs’', aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.