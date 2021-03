Omtzigt keert morgen kort terug in Kamer op dag van debat over gelekt formatiestuk

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt keert morgen terug in de Tweede Kamer, die dag is dan ook het debat over de mislukte verkenning waar hijzelf hoofdrolspeler van is geworden. Hij is er vooral om weer beëdigd te worden als Kamerlid, laat hij via Twitter weten.

De Tweede Kamer debatteert juist woensdag over de blunder van Kajsa Ollongren, die als verkenner over straat ging met een memo uit de formatie waarop Omtzigts naam te lezen was. Daarbij stond de tekst ‘functie elders’, wat de suggestie wekte dat iemand die betrokken was bij de verkenningen hem op een zijspoor wil zetten.

De verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma legden daarop hun taak neer en erkenden gisteren per brief dat het uitlekken een pijnlijke misser is en dat het A4tje nooit zo had mogen worden opgesteld. Dat over Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ‘functie elders’ geschreven werd, is ‘zeer ongepast’, schreven de inmiddels oud-verkenners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het duo bood excuses aan voor ‘een aantal fouten’, vooral het schrijven van ‘Omtzigt functie elders’ is een grote misser: ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Omtzigt is een gekozen volksvertegenwoordiger. Het is vanzelfsprekend niet aan de verkenners om zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden. Dit is al met al zeer ongepast.”

Ophef

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Op Twitter reageerde Omtzigt vanmorgen voor het eerst op alle ophef van de afgelopen dagen. Hij schrijft: ,,Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Functie e̶l̶d̶e̶r̶s̶ Kamerlid dus. Dat blijft een eer en een voorrecht. Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd.”

Hij dankt verder ‘voor de overweldigende steun die ik heb ervaren de afgelopen dagen’. ,,Kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer”, schrijft het CDA-Kamerlid.

Volledig scherm Pieter Omtzigt heeft een ludiek mondkapje bedacht op de rel. © Eigen foto Omtzigt nam juist de laatste tijd rust, omdat hij oververmoeid is. Dat voedde speculaties dat zijn positie in het CDA ter discussie zou staan. Zo zou zich buiten de campagne zijn gehouden, terwijl hij zich de afgelopen jaren juist vastbeet in het toeslagenschandaal dat leidde tot de val van het kabinet.

Omtzigt schrijft daarover: ,,Zoals eerder gezegd kost het herstel mij langer dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had. Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen. Dat gaat me niet heel gemakkelijk af, moet ik toegeven.”

Tientallen mensen gingen zondag de straat op in Enschede om hun steun te betuigen aan Omtzigt. Bekijk hieronder de beelden.