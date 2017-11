Omtzigt mag MH17-woordvoerder CDA blijven ondanks misstap

Omtzigt toonde vanochtend op Twitter berouw over zijn actie. ,,In mijn gedrevenheid op dit dossier om vragen beantwoord te krijgen heb ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld. Dat betreur ik.''



Tegen NRC heeft Omtzigt gezegd dat hem niet duidelijk was of de man in Nederland al was gehoord en of de verklaring uit Duitsland wel bij het onderzoeksteam was aangekomen. Ook zegt hij tijdens een voorgesprek niet te hebben begrepen dat de man zelf geen ooggetuige was.



Fractieleider Buma werd gisteren op de hoogte gesteld over de kwestie. Hij wenst verder niet te reageren.