Onderhandelaars begonnen in Zwaluwenberg: Rutte hoopt op ‘doorbraak kort na weekend’

Vanmiddag rond de klok van 12.00 uur arriveerden achtereenvolgens D66-onderhandelaars Sigrid Kaag en Rob Jetten, VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, CDA-onderhandelaars Wopke Hoekstra en Pieter Heerma. VVD-premier Mark Rutte ging als laatste naar binnen.



Rutte bevestigt dat iedereen een kabinet wil. ,,Ik hoop dat dit weekend ertoe zal bijdragen. Ik hoop dat we dit weekend een doorbraak bereiken of uitzicht hebben op korte tijd erna.’’



Ook Hoekstra, gestoken in een donkerblauw Superdry-shirt, hoopt dat er iets gebeurt: ,,Ik sta hier met een gevoel van verantwoordelijkheid. Iedereen zal een beetje moeten inschikken.’’ Over de heftige week die achter de rug is zei Hoekstra ,,De eigen gevoelens en emoties moeten we even aan de kant zetten.’’



Hoewel de omgeving ontspannen is, is de druk groot. Na een half jaar formeren is er nog geen dag inhoudelijk onderhandeld tussen mogelijke coalitiepartners.



Informateur Johan Remkes moet taxeren hoe groot de schade in de onderlinge verhoudingen is. Is er nog vertrouwen om iets te proberen? Is dat verdwenen na het vertrek van ministers Kaag en Bijleveld?