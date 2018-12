Onderzoek naar rol Nederlandse ambtenaren bij illegale adopties

Nederlandse ambtenaren waren in de jaren 70 en 80 mogelijk betrokken bij illegale adopties uit Brazilië, aldus het ministerie. Daarnaast is mogelijk geprobeerd om deze betrokkenheid ‘buiten beschouwing te laten bij een strafrechtelijk onderzoek’, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Hij wil weten of dit vaker voorkwam, en in hoeverre de overheid een actieve rol speelde bij illegale adopties.



Nederlandse echtparen zijn volgens het ministerie naar Brazilië afgereisd om een Braziliaanse baby op te nemen in het gezin. Dat kind gaven zij daar vervolgens aan als ware het hun eigen kind, waarna ze het meenamen naar Nederland. Met de Braziliaanse papieren werden de kinderen dan in Nederland bij de burgerlijke stand aangegeven. Bij die procedures waren mogelijk Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken, schrijft de minister.



De toenmalige Rijkspolitie heeft begin jaren 80 onderzoek gedaan naar de adopties en de mogelijke strafbaarheid van de echtparen. In 42 gevallen heeft de Rijkspolitie geconstateerd dat er sprake is geweest van strafbaar handelen, maar uiteindelijk zijn de zaken geseponeerd. Bij de zaken zou ook geprobeerd zijn de betrokkenheid van de Nederlandse ambtenaren te verhullen.