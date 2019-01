Onderzoek naar strafbaarheid antihomopamflet

Een van de ondertekenaars van het manifest is SGP-voorman Kees van der Staaij. Ondanks alle kritiek uit zowel Den Haag als op sociale media, staat hij achter die handtekening. ‘De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring’, schreef hij vanmorgen in een verklaring op de partijwebsite.



Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, kan zich juist niet vinden in het pamflet. ‘Ik heb de Nashville-verklaring niet ondertekend omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze Verklaring. Ik zie ook niet hoe homo’s - binnen en buiten de kerk - met deze verklaring geholpen worden’, schrijft hij op Facebook. Volgens hem is Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is dat iedereen welkom is bij Hem. ‘Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.’



VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz richt haar pijlen op de Vrije Universiteit, waarvan meerdere docenten de verklaring hebben ondertekend. ,,Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.’’ Ze heeft samen samen met D66, PvdA, 50Plus en GroenLinks Kamervragen gesteld.



De gemeente Amsterdam heeft vanmiddag de regenboogvlag gehesen uit protest tegen de verklaring. ‘In onze stad mag je zijn wie je bent en houden wie je wil’, aldus de gemeente in een bericht op Twitter.