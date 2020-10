Ongeloof in Kamer om bedreigde NOS-journalisten: ‘Een aanval op onze beschaving’

GroenLinks-voorman Jesse Klaver roept het kabinet op snel in te grijpen. ,,Verschrikkelijk dat journalisten dusdanig bedreigd worden dat de NOS zich hiertoe genoodzaakt voelt", zegt hij. ,,De toenemende polarisatie brengt onze democratie en rechtsstaat in gevaar.”

‘Ontzettend kwalijk’

Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil het kabinet vragen om extra maatregelen. ,,Dit is echt ontzettend kwalijk! Persvrijheid is als zuurstof voor de democratie. Kritiek mag (heb ik ook wel eens), maar het moet afgelopen zijn met intimidatie, bedreiging en zaaien van wantrouwen.”

,,Journalisten die zich gaan verbergen om veilig te zijn. Dat is het begin van het einde van een vrije samenleving", aldus CDA'er Harry van der Molen. "Hier trekken we een grens. We mogen niet voor deze tirannen zwichten."

,,Onafhankelijke journalistiek is de basis voor een goedwerkende democratie", twittert VVD-Kamerlid Arne Weverling. ,,Bizar dat dit nodig is." Fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie spreekt van "een aanval op onze beschaving".