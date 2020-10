Onrust over CDA-kandidatenlijst Kamer na opvallende keuzes

Vanmiddag wordt de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, maar de onrust achter de schermen is nu al dagenlang groot. Er is een aantal opvallende keuzes gemaakt, waaronder een derde plek voor de omstreden wethouder Inge van Dijk. Grote verrassing is presentatrice Lucille Werner, die op plek 10 op de lijst staat.

Gisteravond heeft het CDA-partijbestuur de Verenigingsraad geïnformeerd over hun conceptlijst. Uiteraard zijn Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt nummer een en twee. De nieuwe first lady van het CDA is Inge van Dijk, voorzitter van het CDA Brabant en wethouder van de gemeente Gemert-Bakel. Dat roept meteen al reuring op, veel christen-democraten vinden haar omstreden. ,,Ze heeft er een potje van gemaakt in Brabant,’’ zegt een bron. Zo zou Van Dijk te lichtvaardig in de coalitie met Forum voor Democratie zijn gestapt, met een nipte meerderheid voor.



Nummer vier fractiebestuurslid Anne Kuik, die zich fors profileerde met haar strijd tegen gedwongen prostitutie. Op vijf zou staatssecretaris en campagneleider Raymond Knops staan en op zes Pieter Heerma. Alles onder licht voorbehoud, er kan geschoven zijn met plaatsen omdat kandidaten geen genoegen nemen met hun plek en zich terugtrekken.



Zo is er veel rumoer over de plaats van crime fighter Chris van Dam: hij stond gisteravond buiten de top twintig en daarmee waarschijnlijk onverkiesbaar. Volgens een ingewijde bemoeien De Jonge en Omtzigt ermee om Van Dam verkiesbaar te krijgen. De buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert zou genoegen moeten nemen met een zesentwintigste plek.

Ook is de keuze voor presentatrice Lucille Werner opvallend, op plek 10. ,,Een beetje creativiteit in de politiek is niet verkeerd’’, zegt ze daar zelf over in gesprek met deze site. ,,Ik verwacht dat ik als Kamerlid een gelukkig, vrolijk en enthousiast mens zal blijven.’’

Keijzer

De voormalige first lady van het CDA en stemmenkanon, Mona Keijzer, staat op de zevende plek. Zij mag zich revancheren met nog meer stemmen dan de 165.000 in 2017. Dan zou ze het ongelijk bewijzen van het partijbestuur door haar op zeven te zetten. Op nummer acht zou de Drentse klimaatwoordvoerder Agnes Mulder staan.

Op nummer twaalf zittend kamerlid Hilde Palland en dertien Renee Peeters, die in 2017 op drie stond. Op nummer eenentwintig staat Bart van den Brink, de politiek adviseur van Hugo de Jonge. Ook hierover was gekrakeel, De Jonge zou hiermee zijn schildknaap bevoordelen. Maar Van den Brink komt er pas in als De Jonge het plafond van Sybrand Buma, twintig zetels in 2017, heeft geslecht.

Om twee uur vanmiddag maakt het CDA-partijbestuur officieel de definitieve lijst bekend.

1. Hugo de Jonge

2. Pieter Omtzigt

3. Inge van Dijk

4. Anne Kuik

5. Raymond Knops

6. Pieter Heerma

7. Mona Keijzer

8. Agnes Mulder

9. Harry van der Molen

10. Lucille Werner

11. Jaco Geurts