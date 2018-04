Ontslaggolf door sluiten kolencentrales en dichtdraaien gaskraan

De SER pleit vandaag in een advies aan het kabinet voor een speciaal kolenfonds voor werknemers die op straat komen te staan door de energietransitie. Die pot met geld is nodig voor omscholing, begeleiding naar ander werk en maatwerk voor ouderen die niet meer aan de bak komen.



Met de aangekondigde sluiting van de laatste vijf kolencentrales in Nederland is de werkgelegenheid van ruim 2.700 werknemers in het geding. Ook het dichtkraaien van de gaskraan in Groningen 'zal waarschijnlijk tot werkgelegenheidsverlies leiden', waarschuwt de SER.



Volgens de werkgevers en werknemers, verenigd in de SER, is het een 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' van het Rijk om de klappen op te vangen. Dat gebeurde ook bij het dichtgooien van de Limburgse steenkoolmijnen in de jaren zestig.