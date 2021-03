‘Onze Pieter’ kwam, sprak en vertrok, maar zijn schaduw blijft voorlopig boven het Binnenhof hangen

LIVE | Debat over Haagse whodunit pas vanavond of morgen: Kamer wil eerst ‘alle’ formatie­stuk­ken

17:18 Het langverwachte debat over de uitgelekte formatienotitie loopt vertraging op. De Tweede Kamer wil eerst álle stukken rond de formatie toegestuurd krijgen, waardoor het onduidelijk is of het debat vanavond nog begint of wordt verplaatst naar morgenochtend. Mis niks met onze livestream en ons liveblog onderaan dit artikel.