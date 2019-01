Ook gevaarlijke container met batterijen overboord bij Wadden

Over één verloren container meldde de minister begin januari al dat die de giftige stof organisch peroxide bevatte. Nu komt naar voren dat het concreet gaat om 280 zakken van ieder 25 kilogram dibenzoylperoxide (een stof die onder meer gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) én om een container met 1400 kilogram aan lithium-ion-batterijen.

Boven de Waddeneilanden

Volgens de laatste opgave van de reder zijn in totaal 291 containers overboord geslagen. In Nederland zijn 17 containers aangespoeld en geborgen en in de Duitse wateren is 1 container geborgen. Ongeveer 220 containers zijn aangetroffen op de bodem van de zee in en langs de vaarroute boven de Waddeneilanden.