Oordeel OMT: Restaurants kunnen mogelijk gewoon openblijven

Volgens de experts van het Outbreak Management Team is openblijven een optie, mits de gezondheidscheck, registratie en plaatsing van gasten in de zaak en 1,5 meter afstand goed geregeld zijn. Dat schrijft het OMT in het vannacht gepubliceerde kabinetsadvies.

Bedienend personeel moet dan wel gebruik maken van faceshields of mondneuskapjes. Het aantal gasten per tafel is dan gelimiteerd tot vier, en een tafel mag per avond maar één keer gevuld zijn. Bij voorkeur wordt de sluitingstijd vervroegd, bijvoorbeeld om 22.00 uur. Maar dat was de laatste weken al het geval in de praktijk.

Het advies is opmerkelijk, omdat het kabinet gisteravond een sluiting aankondigde van alle eet- en drinkgelegenheden. Minister De Jonge schreef daarover vannacht in een Kamerbrief: ,,Het sluiten van eet- en drinkgelegenheden is voor velen een harde boodschap. Hoewel het aantal clusters van besmettingen in de horeca relatief beperkt is gaat het hierbij vaak wel meteen om grote groepen en om veel reisbewegingen.”

Het kabinet bekijkt op dit moment wel onder andere samen met de horeca- en evenementenbranche of de maatregelen zoals die nu zijn opgenomen ‘slimmer en gerichter’ kunnen worden vormgegeven.

Restaurants zorgen volgens het RIVM voor een kwart (27 procent) van de virusclusters in de horeca.

