Oorlogsheld (107) die honderden joodse kinderen redde overleden

Oorlogsheld en oud-senator voor het CDA - en daarvoor de CHU - Johan van Hulst is overleden. Hij werd 107 jaar oud. Van Hulst hielp in de oorlog honderden Joodse kinderen uit handen van de nazi's en hun aanhang te redden.

Hij was toen directeur van een school aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, recht tegenover de Hollandsche Schouwburg van waaruit Joden naar het doorgangskamp Westerbork werden gedeporteerd. Naast deze kweekschool was een crèche waar baby's en peuters in afwachting van hun deportatie werden ondergebracht. Over de heg werden de kinderen stiekem aan helpers in de kweekschool aangereikt vanwaar ze in veiligheid werden gebracht. Honderden kinderen zouden zo zijn ontsnapt aan een gruwelijk lot.

Van Hulst werd daarvoor in 1973 beloond met de Yad Vashem-medaille van het gelijknamige museum in Jeruzalem.

Van Hulst stierf donderdag in Amsterdam, maakte zijn familie maandag bekend.

Carrière

Hij heeft een zeer actief leven gehad. Zo zat hij van 1956 tot en met 1981 in de Eerste Kamer, eerst voor de Christelijk-Historische Unie (CHU) en sinds 1977 voor het CDA. Hij was hoogleraar, vervulde vele bestuursfuncties en publiceerde honderden artikelen en boeken, niet alleen over opvoedkunde en onderwijs, maar ook over de oorlog.

Ook was de zoon van een Amsterdamse meubelstoffeerder verwoed schaker. Kort voor zijn 98e verjaardag won hij samen met Jan Nagel nog het Corus Schaaktoernooi voor oud-parlementariërs. ,,Ik ben in ernstige mate lijdend aan schaakvergiftiging'', zei hij bij zijn 100e verjaardag in NRC Handelsblad.

Van Hulst werd in 1938 leraar Nederlands en geschiedenis aan de Hervormde Kweekschool in Amsterdam, een opleiding voor onderwijzers. Vanaf 1942 gaf hij leiding aan die school aan de Plantage Middenlaan.

Onderscheiding

Hij werd om zijn verzetsactiviteiten in april 1945 ter dood veroordeeld en dook onder, maar werd voor zijn verzetswerk in 1973 beloond met de Yad Vashem-medaille van het gelijknamige museum in Jeruzalem.

In 1962 vertrok hij bij de kweekschool en ging hij naar de Vrije Universiteit om hoogleraar theoretische pedagogiek en geschiedenis van de pedagogiek te worden. Hij combineerde die functie met het lidmaatschap van de Eerste Kamer, waar hij het tot fractievoorzitter bracht. Van 1968 tot en met 1971 was hij voorzitter van de CHU, de christendemocratische partij waarbij vooral Nederlandse hervormden zich aansloten.