Op de valreep doorbraak in ziektedossier: streep door bezuiniging arbeidsongeschikten

Samen in een zaaltje zitten blijkt voor werkgevers en werknemers na het pensioendebacle nog wat veel gevraagd. Dus draafde minister Koolmees gisteren twee keer achter elkaar op om de afspraken met sociale partners te presenteren.



Eerst nam hij plaats in een Haagse kookschool om samen met werkgevers en verzekeraars kond te doen van een deal over loondoorbetaling bij ziekte. De kern: werkgevers blijven verplicht twee jaar lang loon door te betalen aan werknemers die ziek zijn. Dat was een harde eis van de vakbonden. Maar vanaf 2020 kunnen bedrijven een verzekering afsluiten die het financiële risico dekt én andere verplichtingen en taken uit handen neemt wanneer hun werknemers langdurig ziek zijn. Koolmees lapt 450 miljoen euro om bedrijven premiekorting te geven.



Met een nieuwe, betaalbare standaardverzekering wordt het voor kleinere bedrijven makkelijker, duidelijker en goedkoper om aan de verplichtingen bij loondoorbetaling bij ziekte te voldoen, aldus Koolmees. Zij hebben daar nu vaak moeite mee en durven mensen daarom niet in vaste dienst te nemen, omdat ze naast financieel risico ook moeten voldoen aan strenge regels om zieke werknemers voor te bereiden op een terugkeer naar werk.



Voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland toonde zich in zijn nopjes: ,,Na een jarenlange lobby is dit een flinke stap in de goede richting voor kleine bedrijven.’’