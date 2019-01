Openbaar Ministerie onderzoekt antihomopamflet op strafbaarheid

Nashville-verklaringHet Openbaar Ministerie (OM) gaat de omstreden Nashville-verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. Dat maakt het OM vanmiddag bekend nadat er ophef is ontstaan over het antihomopamflet, dat is ondertekend door zo‘n 250 predikers en andere orthodoxe christenen.

Op basis van die beoordeling wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt. Hoelang het beoordelen gaat duren, is niet bekend.

In de Nashville-verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. Zo staat er onder meer in dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen en dat het in strijd zou zijn met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ Ook wordt de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen ‘genezen’.

Een van de ondertekenaars is SGP-voorman Kees van der Staaij. Ondanks alle kritiek uit zowel Den Haag als op sociale media, staat hij achter die handtekening. ‘De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring’, schreef hij vanmorgen in een verklaring op de partijwebsite.

Aangifte

Inmiddels is er meerdere keren aangifte gedaan tegen het manifest, een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. Een daarvan kom via de ambassadeur van de Gay Pride, Francis van Broekhuizen, die aangifte heeft gedaan tegen Van der Staaij. ,,Dat hele pamflet is een oproep van toch weer discrimineren van lhbti’ers’’, aldus operazangeres Van Broekhuizen tegen NPO Radio 4. ,,Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.’’