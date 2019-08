Opening grootste fietsstalling ter wereld: ‘Maak van onze fietscultuur nationaal erfgoed’

In het regeerakkoord stond al een eenmalige investering van 100 miljoen euro om te steken in extra snelle routes en meer stallingsplekken. Dit geld bleek zeer gewild. Overleg met provincies en gemeenten heeft inmiddels voor 345 miljoen euro aan projecten opgeleverd. Daar kwam afgelopen juni nog eens 75 miljoen euro bij voor extra fietsenstallingen, via het klimaatakkoord.



Van Veldhoven: ,,In de toekomst kiezen we, met behulp van apps, elke dag weer voor de snelste en makkelijkste manier van vervoer. En dat kan via verschillende combinaties van vervoersmiddelen. Om de fiets daar een belangrijke rol bij te geven, moeten we investeren in zaken als goede en veilige verbindingen. Ook moeten forenzen hun fiets snel kunnen stallen bij ov-knooppunten of toegang tot een deelfiets hebben.”



De bewindsvrouw heeft een treffend voorbeeld uit haar privéleven. ,,Mijn echtgenoot heeft nu twee fietsen op verschillende stations staan. En hij is niet de enige die twee stallingsplekken inneemt. Als iemand anders die fiets nou gedurende de dag gebruikt terwijl mijn man op zijn werk is en ‘m daarna weer netjes terugzet, dan scheelt dat heel veel capaciteit. We moeten nadenken over zulke innovaties!”