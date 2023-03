Opluchting bij staatssecretaris over asielopvang zal van korte duur zijn

Na doorzeuren oppositie debatteert Tweede Kamer voor het eerst over verkie­zings­uit­slag

Na protest van de voltallige oppositie in de Tweede Kamer komt er een debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is voor het eerst. De regeringspartijen wilden er aanvankelijk niet aan, maar de Kamer ging daar niet mee akkoord.