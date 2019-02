Opnieuw bekeert een oud-PVV’er zich tot de islam

Van Klaveren was ooit rechterhand van PVV-leider Geert Wilders, pleitte voor een boerkaverbod en voor ‘de-islamisering’ van Nederland. Maar inmiddels kent hij twee soera's (hoofdstukken) van de Koran, is Mohammed zijn profeet en gaat hij door het leven als moslim, zegt Van Klaveren vandaag in vraaggesprekken met NRC Handelsblad en Dit is de dag (EO) .

Van Klaverens opvallende bekering is het gevolg van zijn zoektocht naar de achtergronden van de islam, in het kader van zijn nieuwe boek met de titel: Afvallige. De kentering van islamcriticus naar moslim. ,,Ik keek naar mijn Bijbel in de kast, op tafel voor me lagen boeken over profeet Mohammed”, vertelt Van Klaveren in NRC over het moment dat hij zich meer moslim dan christen voelde. ,,De jaren daarvoor had ik juist een grote aversie ontwikkeld tegen de islam. Als je dan moet concluderen dat je het niet bij het juiste eind had, dan is dat niet leuk. Maar als godszoeker voelde ik altijd een bepaalde onrust. En dat verdween geleidelijk. Het voelde een beetje als thuiskomen, in religieuze zin.” De bekering wekt wel verbazing in zijn omgeving, aldus Van Klaveren: ,,Ik krijg opeens vragen als: haat je nu homo’s? Ga je nu ook naar Syrië? Mag je nog wel een hond aaien? Ik heb bijgedragen aan het in stand houden en voeden van een slecht beeld van de islam, maar je kunt je niet voorstellen hoe die vooroordelen doorwerken, tot je er zelf mee te maken krijgt.”