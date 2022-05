Oppositie fel over verwijderde sms’jes Rutte: ‘Handelde de premier wel in de geest van de wet?’

Kijk livePremier Mark Rutte ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer vanwege de sms’jes die hij jarenlang verwijderde van zijn telefoon om opslagruimte te besparen. Diverse oppositiepartijen reppen van ‘een patroon’ en eisen meer informatie, maar ook coalitiepartijen zijn kritisch over het archiefbeheer van Rutte. Volg hier ons liveblog.

Een ‘patroon’ van vergeetachtigheid en het bewust weghouden door de premier (Klaver), het is ‘ondermijning van de rechtstaat’ (Omtzigt) en ‘Nederland heeft een sjacheraar als premier’ (Wilders). De oppositie haalt vanochtend fel uit naar premier Mark Rutte in het debat over het archiefbeheer van de premier.

Partijen eisen meer informatie over zijn sms’jes en verwijten Rutte dat de werkwijze past in een trend. ,,De bonnetjes van de Teevendeal waren weg, van belangrijke besprekingen zijn geen notulen gemaakt, vergeetachtigheid speelde ook rond functie-elders. Dat mag niet, dat kan niet", zei Jesse Klaver (GroenLinks). PVV-leider Geert Wilders noemt Rutte ‘een soort politieke Bermuda-driehoek: ,,Alles wat hem niet uitkomt verdwijnt ineens of is niet te achterhalen.” Ook coalitiepartij CDA vindt het ‘kwetsbaar’ dat Rutte zo zijn archief beheerde. ,,Handelde de premier ook naar de geest van de wet?”

Gisteren onthulde de Volkskrant dat de premier tot voor kort handmatig vrijwel alle berichten wiste van zijn oude Nokia 301 omdat deze te weinig opslagruimte zou hebben. Experts betwijfelen of de premier wel handelt volgens de wet en richtlijnen. Op deze manier is niet te verifiëren of berichten inderdaad irrelevant zijn en verwijderd kunnen worden.

Premier Rutte ontkent dat hij de fout in is gegaan. Inmiddels heeft de premier een nieuwe telefoon.

Volg hieronder ons liveblog over het debat in de Tweede Kamer:

Volledig scherm Premier Mark Rutte - met smartphone - in de Tweede Kamer tijdens het debat over de sms-berichten. © ANP

Volledig scherm Premier Mark Rutte ligt vandaag onder vuur in de Tweede Kamer vanwege zijn telefoongebruik. Rutte wiste jarenlang stelselmatig sms'jes van zijn oude telefoon om opslagruimte te besparen. © ANP

