Oppositie: Vaccineren moet onmiddellijk starten

Maar andere EU-landen zijn al minstens een week aan het vaccineren en het Verenigd Koninkrijk en de VS entten de eerste burgers zelfs al enkele weken voor Kerstmis in. Minister De Jonge zei vlak vóór de vakantie nog tegen de Tweede Kamer dat hij in Nederland snel wil werken, maar vooral ook zorgvuldig wil zijn. ,,Een week eerder of later beginnen is uiteindelijk niet de kern”, aldus de minister toen.



Daar is de oppositie het niet mee eens, zeker nu recent een besmettelijke nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Lodewijk Asscher (PvdA): ,,Het kabinet heeft hier een ongelooflijke steek laten vallen, door te roepen dat een weekje later ook wel kon. We hebben een vriezer vol vaccins en er waart nu een zeer besmettelijke variant rond. Het is klaar met de smoezen; eerder beginnen is realistisch, niet symbolisch.”



Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) heeft het kabinet gewoon niet goed nagedacht over het vaccinatiebeleid. Daarom staan ook doelgroepen zoals de politie nu logischerwijs te dringen voor een prik. ,,Begrijp me goed, ik ben wel blij dat de acute zorgverleners er nu bij zijn gekomen, maar we verliezen kostbare weken doordat we dit in eerste instantie niet goed hebben opgepakt. We moeten nu haast maken.”