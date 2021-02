Oproep D66: Sla handen politiek ineen voor Lelylijn

Het plan voor een nieuwe snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland zou door hen afgeschoten zijn omdat het voorstel in de huidige opzet niet zou voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een aangevuld plan kan alsnog meedoen in de volgende ronde.



Jetten: ,,Misschien komt de Lelylijn niet als eerste uit de rekenformules van het Groeifonds, maar wij vinden het maatschappelijk belang zo groot dat de lijn er moet komen.”



Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven (OV) heeft het project (verwachte kosten tussen de vijf en tien miljard) inmiddels opgenomen in het Toekomstbeeld OV. Jetten vindt het goed om nu ‘het politieke lef’ te tonen voor de komst van de Lelylijn. ,,Laten we samen zeggen: we willen die lijn!”