Oproep rechters: Geen verplichte celstraf na geweld tegen hulpverleners

Maatwerk is van belang, vinden de rechters, die er op wijzen dat de huidige wet ook al ruimte biedt voor celstraffen. ‘Maar de ene mishandeling is de andere niet. Een kleine duw, een ongelukkige val kan al snel zonder dat dat de bedoeling is tot mishandeling leiden. Voor de wet maakt dat geen verschil.’



,,We houden vaak ook rekening met de geschiedenis van de dader en met de gevolgen van een straf voor de maatschappij’’, zegt Michiel de Ridder, strafrechter en voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Daarnaast moet de straf in houding staan tot de ernst van de daad. ,,Stel dat iemand tijdens het uitgaan beschonken een agent duwt. Als diegene dan altijd toch kort de gevangenis in moet, verliest hij misschien wel zijn baan, of relatie. Een werkstraf is dan meer op zijn plaats. Dat is echt een straf en de gevolgen hebben de juiste proportie.’’