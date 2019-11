Oproer over verregaande reorganisatie jeugdzorg

Vandaag werd - niet toevallig - ook bekend dat de overheid op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing. Deze kwetsbare kinderen moeten zonder vertraging de hulp krijgen die ze nodig hebben, stellen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid vast.



,,Het rapport van de inspecties is helder", zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Ze heeft kritiek op zorgminister De Jonge, die nu ineens met een verregaande stelselwijziging op de proppen komt. ,,De minister slaat nu wel wat stappen over. We moeten uitkijken dat hier geen ‘campagne De Jonge’ van gemaakt wordt. Zorgvuldigheid is geboden, want het gaat hier over kwetsbare kinderen.”



Bergkamp vraagt zich af of met deze aanpassingen de problemen in de jeugdzorg het best verholpen zijn. ,,D66 vindt het belangrijk dat juist nu maatregelen worden genomen om problemen in de jeugdzorg op korte termijn op te lossen. Daarnaast willen we zorgvuldig alle rapporten bestuderen.”



SP‘er Maarten Hijink vindt het raar dat het kabinet afrekent met een eerdere bezuiniging, maar nu niet met extra geld op de proppen komt. ,,Terwijl de kritiek van de inspecties bikkelhard is. Om woest van te worden! Er is zoveel schade en leed berokkend bij jongeren uit politieke domheid en bezuinigingsdrift.”