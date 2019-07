Otten in tegenaanval: ‘Baudet betaalde vakantie van partijgeld’

Henk Otten legt zich niet neer bij zijn royement als lid van Forum voor Democratie. Hij neemt een ‘topadvocaat’ in de arm om aangifte te doen van smaad of laster. Bovendien beschuldigt hij Thierry Baudet er nu van dat deze een privévakantie van partijgeld betaalde.

Mede-partijoprichter Otten werd gisteravond geroyeerd als lid en uit de Eerste Kamerfractie van de FvD gezet, vanwege ‘een poging tot fraude’. Als penningmeester zou hij in 2018 een ‘ongeoorloofde betaling’ hebben gedaan van zo’n 29.000 euro.

Otten ontkent met klem. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken én de eigen accountant van de partij lieten vandaag weten dat er een ‘deugdelijke administratie’ was gevoerd en van fraude geen sprake was.

Volgens Otten wil Baudet hem uit de partij hebben, omdat de twee al sinds april overhoop liggen. Toen bekritiseerde Otten de FvD-leider in een interview dat hij een ‘te rechtse’ koers zou varen en geen anderen duldt als gezicht van de partij.

Quote Baudet is als een soort sektelei­der die club aan het besturen en daar wil hij mij niet bij hebben. Zo simpel is het Henk Otten

Otten zegt in een gesprek met deze site: ,,Jullie zijn nu gewoon getuige van de genadeslag. Baudet wil mij al langer kapot maken. Mijn reputatie, mijn carrière. Hij is als een soort sekteleider die club aan het besturen en daar wil hij mij niet bij hebben. Zo simpel is het. Er is geen plek op de rots.”

Otten zegt bovendien dat Baudet een vakantie in Thailand in 2018 met geld van het partij betaalde. ‘Drie- vier duizend euro’, omdat ‘hij even met een vriend weg was’. ,,Ik zag ineens hotels in Thailand op de partijrekening. Daar kwam ik achter. Hij zei ‘oh ja, dan zal ik wel de verkeerde creditcard hebben gebruikt’. Nou, goed, dan lossen we dat op’’. Baudet betaalde dat geld vervolgens terug. Otten: ,,Dat heb ik toch ook niet meteen op het internet geslingerd als een schandaal…”

Otten werd al eerder, kort na het gewraakte interview, door Baudet beschuldigd een ‘greep te hebben gedaan’ uit de partijkas. Otten betaalde dat geld terug, maar weersprak dat dit tegen de regels was. Baudet nam later terug dat dit moedwillige verduistering was geweest.

Een woordvoerder van Forum voor Democratie houdt vol dat de accountant heeft gezegd dat de boekhouding niet op orde was. Over de tegenbeschuldiging van een door Baudet met partijgeld betaalde vakantie naar Thailand zegt hij dat er ‘helemaal niets van klopt’.