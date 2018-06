Oud-minister Bussemaker aan de slag bij pensioenbeheerder PGGM

Bussemaker (PvdA) was onder meer minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. PGGM is blij met haar komst en wijst onder meer op Bussemakers ruime bestuurlijke ervaring en inhoudelijke kennis over de sector zorg en welzijn.



De oud-minister gaat ook per 1 juli aan de slag als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden. Ze gaat daar de nieuwe leerstoel 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg' bekleden.